"Palummella zompa e vola": su il sipario a Cava de' Tirreni

La compagnia teatrale "Le Cape Fresche" presenta Palummella zompa e vola, domenica 10 marzo alle ore 20 nel salone parrocchiale della chiesa di San Cesario, a Cava de' Tirreni. Cura e costumi di Fausta D'Amico.

La trama

Tratto dal film Ferdinando Re di Napoli, lo spettacolo parla di Ferdinando Borbone, re lazzarone che amava frequentare il popolo. La mattina viveva in mezzo alla gente e la sera, quando rincasava, faceva il re. Commedia musicale, in chiave allegro-comico-storico, in tre atti.