"Panza.... e danza", al via la prima edizione a Capitello (Ispani)

Musica e cibo, all’insegna dei prodotti tipici e della cucina cilentana . Con lo slogan “Panza e ….Danza” prende il via la prima edizione di questo evento che si terrà dal 18 al 21 luglio 2019, in piazza delle Radio Libere Ispani località Capitello. La manifestazione si persegue l’obiettivo di far degustare le eccellenze enogastronomiche di aziende cilentane ,ascoltare ottima musica ,ed assistere all’esibizione delle scuole di danza locali e non solo, il tutto in un clima rilassato e piacevole. Realizzata dall’Associazione “Cilento…un Lusso”, con i patrocini del Comune di Ispani, la Pro Loco Ispani e il patrocinio morale del PNCVD e ALBURNI ,ed è rivolta sia agli addetti ai lavori che al grande pubblico, alle famiglie e ai bambini. Un evento gastronomico e culturale in cui i migliori produttori di tutto il Cilento, presenteranno le proprie prelibatezze. In parallelo si svolgerà un ricco programma di spettacoli con esibizione di scuole danza della zona e non solo ed anche l’esibizione di gruppi di musica popolare cilentana ed un ospite di eccezione della comicità direttamente da “MADE IN SUD”. I prodotti che si potranno degustare saranno forniti da ditte autorizzate e attualmente in commercio, come: L'orto di Felitto, Salumi Galasso Rosetta, Felitto Novi S.r.l., Caseificio Pucciarelli di Caggiano, Oleificio La Macchia di Castel San Lorenzo, Macelleria Noemi Pia di Ispani Loc. Capitello, Piante Aromatiche San Fabio di Capaccio. La degustazione prevede un menù composto: di un antipasto (mozzarella di bufala-mortedde, formaggi ovicaprini, prosciutti, capicolli e pancetta) , di due primi composti da fusilli d'oro e cavatielli di Felitto, dei secondi composti da fianchetto di vitello e coniglio m'buttonata, pollo alla brace ed al forno con patate, dolci cilentani già preparati, il tutto accompagnato da bevande tra cui acqua, vino locale e bibite varie .La manifestazione sarà Plastic Free poiché verranno utilizzati piatti in porcellana , bicchieri in vetro (calici), posate in acciaio. Non mancano degli ottimi dolci cilentani e dall’ottima frutta fresca di stagione.

Di seguito il programma degli spettacoli ed intrattenimento.



18 LUGLIO 2019

ORE 19:30 APERTURA STAND

ORE 22:00 ESIBIZIONE DELLE SCUOLE DANZA: “PRETTY DANCE” DI TERESA VIGILANTE – “WILD DANCE ROXY” DI ROSANNA BRUNO

ORE 23:00 SPETTACOLO MUSICALE GRUPPO : “SUNARIA MUSICA SENZA TEMPO….”

ORE 24:00 “MARCO REY- DJ FEST”



19 LUGLIO 2019

ORE 19:30 APERTURA STAND

ORE 22:00 ESIBIZIONE DELLA SCUOLA DANZA: “ALL IN DANCE” DI ALESSANDRO FILIZZOLA

ORE 23:00 SPETTACOLO MUSICALE: “DANIELE BOTTICCHIO –CANTAUTORE CILENTANO”

ORE 24:00 “MARCO REY- DJ FEST”

20 LUGLIO 2019

ORE 19:30 APERTURA STAND

ORE 22:00 ESIBIZIONE DELLA SCUOLA DANZA “DIRTY DANCING”DI VALLO DELLA LUCANIA

ORE 23:00 “NELLO IORIO” MADE IN SUD

ORE 24:00 “MARCO REY- DJ FEST

21 LUGLIO 2019

ORE 19:30 APERTURA STAND

ORE 22:00 SPETTACOLO MUSICALE: “ROTUMBE’ IN CONCERTO”

ORE 24:00 “MARCO REY- DJ FEST”



L’EVENTO SARA’ SEGUITO DALLE TELECAMERE DI CILENTO CHANNEL CANALE 636 DEL DT – FACEBOOK PAGINA “CILENTO CHANNEL”- WWW.CILENTOCHANNELT.



Daniele Romualdi