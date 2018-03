"La paranza dei bambini": all'Augusteo il romanzo di Saviano diventa teatro

Baby killer e piccoli spacciatori, "pali" e manovalanza a costo zero, batteria di fuoco della camorra: l'infanzia difficile di tanti bambini napoletani è raccontata al Teatro Augusteo nello spettacolo "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano e Mario Gelardi. L'adattamento teatrale, che prende spunto dall'omonimo libro di Saviano, sarà rappresentato fuori abbonamento domenica 11 marzo alle ore 18.30. Durerà 90 minuti e il biglietto d'ingresso costa 10 euro.

La scheda

"La paranza dei bambini" è l'evento di punta della quarta edizione della rassegna di teatro contemporaneo "Out of Bounds 2018" in corso a Salerno fino al 15 marzo. E' stata ideata da L.A.A.V Officina Teatrale di Licia Amarante e Antonella Valitutti, alle quali è affidata anche la direzione. Sarà narrata la vita senza via d'uscita di giovanissimi napoletani. Viene loro proposta una sola opportunità e l'accettano: si affiliano alla camorra e rappresentano la batteria di fuoco, la manovalanza violenta pronta a tutto perché nulla ha da perdere. Lo spettacolo è portato in scena da "Il Nuovo Teatro Sanità" che insieme a Mario Gelardi propone un teatro di resistenza. In scena Vincenzo Antonucci, Drone; Luigi Bignone, Dumbo; Antimo Casertano, White; Riccardo Ciccarelli, Nicolas; Mariano Coletti, Briatore; Giampiero de Concilio, Cristian; Simone Fiorillo, White; Carlo Geltrude, Dentino; Enrico Maria Pacini, Drago e con la partecipazione di Ivan Castiglione, Copacabana, Don Vittorio, Mojo, il padre. Info e prenotazioni ai numeri telefonici 3465906033 e 3779969033.