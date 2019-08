Ferragosto a Paestum, ingresso gratuito al Parco Archeologico

Aperitivo al tramonto nell'area archeologica. L’ingresso è dalle ore 19 alle 21. Daniele Sepe in concerto: il sassofonista si esibirà in “Taximi per Poseidonia” al Parco Archeologico di Paestum, con Peppe Frana