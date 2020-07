Al parco ecoarcheologico di Pontecagnano Faiano torna il "cinema al verde"

Teatro Mascheranova Compagnia Live e Circolo OcchiVerdi Legambiente Pontecagnano Faiano presentano l'ottava edizione di

"Cinema al Verde", ospitata all'interno del parco ecoarcheologico. Si comincia il 9 luglio. L'ultima proiezione, invece, è in programma il 6 agosto.

Il progetto

Il Cinema al Verde è un progetto nato nel 2013 dalla collaborazione tra l'associazione Mascheranova e il circolo Occhi verdi di Legambiente, con l'obiettivo di offrire un evento culturale nella splendida cornice del Parco eco-archeologico di Pontecagnano Faiano .

Le due associazioni, da sempre impegnate nella promozione sociale e culturale, hanno trovato il punto di incontro perfetto in un appuntamento che ha riscosso, sin dalla prima edizione, grande successo. Per l'opportunità di aggregazione e l'atmosfera di entusiasmo , il Cinema al verde è diventato un punto fermo nell'estate picentina e ogni anno viene fortemente richiesto dalla cittadinanza e non solo. Grazie alla collaborazione di realtà associative molto vicine ai propositi del progetto, come la Compagnia Live di Salerno e il Centro Studi Cinematografici, il Cinema al Verde è diventata una manifestazione unica, attesa. Il sostegno delle realtà sensibili al progetto ha contribuito a far crescere anno dopo anno l'organizzazione di un evento che unisce la settima arte alla natura e al consumo eco-sostenibile. Coinvolge persone di tutte le età e regala una serata estiva al fresco, nell'incontaminato verde, tra le lucciole. Il parco eco archeologico si trova a Pontecagnano Faiano, in via Stadio.



La programmazione e il biglietto d'ingresso



9 luglio - BlacKkKlansman, S.Lee, 13 luglio - American Animals, B.Layton, 16 luglio - Lady Bird, G.Gerwin, 20 luglio - Il Filo Nascosto, P.T.Anderson, 23 luglio - Troppa Grazia, G.Zanasi, 27 luglio - L'Isola dei Cani, W.Anderson, 30 luglio - La Favorita, Y.Lanthimos

3 agosto - Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, M.McDonagh, 6 agosto - Cyrano mon Amour, A.Michalik. Costo del biglietto 4 euro. E' consigliata la prenotazione contattando uno dei seguenti numeri telefonici: 331 2288792 - 340 8354657. L'evento è organizzato grazie al contributo dei donatori del crowdfounding CINE...MA AL VERDE.

