"Pardon, monsieur mozart", concerto per bambini al Duomo di Salerno

Si è giunti all'evento finale di questa edizione del Kids' White Christmas! Per augurare buon anno nuovo a tutti è in programma un grande concerto per tutti i bambini e per le loro famiglie dedicato al grande genio di Mozart. E quale luogo migliore del nostro meraviglioso Duomo di San Matteo? Appuntamento quindi venerdì 29 dicembre alle 19.30, presso la Sala San Tommaso (all'interno del quadriportico del Duomo). L'evento, che coniuga musica e danza, è curato dall'associazione MusiCantArte e dalla scuola di danza Artestudio di Loredana Mutalipassi.

Non mancate! L'ingresso è gratuito. #KidsWhiteChristmas2017