Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 20, l’associazione culturale Art. Tre presenta la mostra “Partita a due. Falcone- Siano, il gioco degli sguardi”. Gaetano Falcone (l’artista dei piccoli formati) e Francesco Siano (fotografo dagli inizi degli anni Settanta) insieme, espongono in mostra, sul filo dell’astrazione, dipinti e fotografie, con temi diversi, ma accumunati da particolarità grafiche e cromatiche, in cui il protagonista è il colore. Scrive Erminia Pellecchia: “Gaetano Falcone e Franco Siano, l'occhio del pittore e quello del fotografo, la visione del veggente ed il pensiero che si fa visione. Una partita a due, senza vinti né vincitori, quella che i due creatori di immagini, tra l'altro cugini, giocheranno nello spazio off di ArtTre. Fatta di sguardi: istintuale, spontaneo, non mediato quello di Falcone; previsualizzato, ponderato quello di Siano. Il primo usa pennelli e spatole, il secondo l'obiettivo; fin qui le differenze. In comune c'è l'indagare il mondo, trovare una risposta emozionale alla zavorra del vuoto che ci circonda, la spinta a coltivare lo stupore per non arrendersi al baratro delle coscienze e vivere la meraviglia per toccare attimi di verità. In questa piccola, doppia personale costruita su “quadri” di piccole dimensioni, Falcone e Siano disseminano tracce di paesaggi dell'anima per trasportarci nel loro universo onirico dove regna la fantasia e la banalità è al bando”.

Questo concerto a due voci è anche un’occasione per riflettere sulle positive e fruttuose relazioni intercorse tra la pittura e la fotografia, sulle influenze reciproche dei due linguaggi visivi.



La mostra resterà aperta dal 19 al 21 ottobre 2018: orario apertura ore 20:00