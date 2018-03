Pasqua e Pasquetta in volo nel Cilento: ecco il programma sospesi tra le nuvole

Il 1° aprile riapre ufficialmente la stagione di Cilento in Volo. Si parte subito con le passeggiate di Pasqua e il menù di Pasquetta, dedicato lunedì in Albis alla scoperta delle tradizioni cilentane. Non solo cibo ma soprattutto un "viaggio tra le nuvole" con la Zip Line più panoramica del Cilento. Per Pasquetta, infatti, Cilento in Volo ha organizzato una giornata dedicata all’emozionante volo, alle degustazioni ed ai percorsi trekking.

Il programma

La giornata inizierà alle ore 10 e termninerà alle 19. E’ previsto un percorso trekking, che collega la partenza del volo con l’arrivo e durante il quale si potrà ammirare anche la bellissima cascata del Solofrone. Saranno allestiti stand di prodotti tipici: soppressata, salsiccia dolce, salame, lombo di suino, pancetta arrotolata aromatizzata con aglio,pepe a grani-prezzemolo, mozzarelle di bufala di Paestum. La giornata sarà allietata da musica ed animazione a cura dei Music Masters e di due scuole di ballo, la Dirty Dancing e la Roland School. Per informazioni e prenotazioni: 3472997164 e 08281897769.