Pasqua a Velia: visite guidate, trekking, caccia al tesoro

Dal 29 marzo al 2 aprile, il Parco Archeologico di Elea Velia organizza visite guidate, trekking, laboratori e caccia al tesoro per adulti e bambini.

Il programma

Si comincia giovedì 29 marzo alle ore 15.30 con visita guidata al parco archeologico. Alle ore 15.30, laboratorio “come si realizza un mosaico”. Venerdì 30 marzo, dalle ore 14.30, trekking sul crinale degli Dei e in contemporanea il laboratorio “modellare l’argilla”. I laboratori sono a cura di operatori specializzati ed i manufatti realizzati durante le attività resteranno in omaggio ai bambini. Sabato 31 marzo, ore 10, visita al quartiere meridionale con caccia al tesoro. Domenica 1 aprile, alle ore 9.30, visita guidata al parco archeologico. Lunedì 2 aprile, alle ore 10, trekking sul crinale degli Dei con pranzo

Info utili

Ogni attività si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria per tutte le attività in programma.

Costi: trekking: fino a 10 anni, gratuito; dai 10 ai 18 anni 7 euro; dai 19 in poi 10 euro. Extra biglietto d’ingresso. Visita guidata:

fino a 10 anni gratuita, dai 10 ai 18 anni 5 euro, dai 19 anni in poi 7 euro, extra biglietto d’ingresso. Laboratori: dai 6 anni in poi 5 euro,

caccia al tesoro 10 euro per singolo bambino, 15 euro se accompagnato dal genitore