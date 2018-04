Pasquale Palma, volto noto di Made in Sud, è "Il dottor futuro" al Teatro Ridotto di Salerno. Lo spettacolo, in programma il 14 aprile alle ore 21.15, è una commedia che esalta le differenze tra gli anni Ottanta e la realtà contemporanea. In scena anche Gennaro Scarpato, Oreste e Mirko Ciccariello. Il biglietto d'ingresso costa 15 euro.