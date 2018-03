Pasquetta nell'Oasi di Persano: pic-nic, yoga, laboratori

"Natural...Mente" è il tema scelto dall'Accademia Internazionale di Naturopatia "La Crisalide" e dal G.A.S. Eboli, organizzatori della Pasquetta dedicata a laboratori, yoga e "mercatino delle cose buone", immersi nel verde dell'Oasi WWF di Persano.

Il programma

Dalle ore 10 alle 17, visite guidate o libere all'Oasi WWF di Persano con prenotazione obbligatoria. Alle ore 10 sarà aperto anche "Il mercatino delle cose buone" del Gruppo di Acquisto Solidale di Eboli con prodotti bio a km0. Dalle ore 10.30, lezione di Hatha Yoga con Roberta Bolettieri Insegnante di Yoga e gli allievi dell'Accademia "La Crisalide". Alle ore 11, laboratorio creativo-esperenziale di Yoga per bambini da 4 a 14 anni con Ilenia Marrone, insegnante di Yoga Bambino. Dalle ore 11 alle 13, apertura area shiatsu con gli Operatori di Shiatsu dell'Accademia di Naturopatia "La Crisalide" e il Maestro di Shiatsu Armando Potenza. Obbligatoria la prenotazione, ticket omaggio.

Il pranzo

Su prenotazione presso gli stand dei vari espositori de "Il mercatino delle cose buone". Sarà possibile l'acquisto diretto di diversi E' possibile personalizzare con formaggi, piatti di legumi, succhi, pastiera e biscotti, salame nostrano, vino, pizze e pane fresco con grani non raffinati.

Pomeriggio

Dalle ore 14 alle 16, laboratori didattici per bambini da 6 a 12 anni con l'associazione "G. Bateson" di Serre: laboratorio di fotosintesi, di decorazione su ciottoli di fiume, di riconoscimento flora autoctona. Prenotazione obbligatoria. Ticket laboratori: 3 euro a bambino per ogni laboratorio. E' in programma anche una escursione esperenziale alla ricerca delle erbe officinali nella Riserva WWF. Prenotazione obbligatoria.

Info utili

Il biglietto d'ingresso all'Oasi WWF di Persano costa 10 euro per adulti con guida, 6 euro senza guida. Dai 6 ai 14 anni con guida 8 euro, senza guida 4 euro. Da 0 a 6 anni ingresso gratuito.Prenotazione obbligatoria. Si richiede abbigliamento comodo, un telo per il massaggio, binocolo per il birdwatching all'interno dell'Oasi, borsa e coltellino per raccogliere la M'nestra sperta. Per il pranzo al sacco, gli organizzatori chiedono di non utilizzare plastica usa e getta. E' prevista prenotazione obbligatoria ai laboratori ed al pranzo servito. Contatti: Oasi WWF Serre Persano: 0828974684, 3475936887, mail persano@wwf.it. E' possibile contattare anche G.A.S. Eboli 3479366912. In caso di avverse condizioni meteo, l'evento sarà rimandato al 1° maggio.