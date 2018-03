Pasquetta al museo: ecco tutte le aperture a Salerno e provincia

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione del prossimo Lunedì in Albis, 2 aprile, ha organizzato, con la partecipazione di Comuni, Province, Diocesi e Associazioni del territorio, le aperture straordinarie di musei e aree archeologiche a Salerno e provincia. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Ruggi.

La mappa

A Salerno aperto il Complesso Monumentale di San Pietro a Corte. Ingresso gratuito. Orari: lunedì 2 aprile dalle ore 10 alle 19 (Ipogeo e Cappella Sant'Anna). Il riposo settimanale si effettuerà mercoledì. Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 21, apertura della Cappella Palatina a cura del Gruppo Archeologico Salernitano. Nel capoluogo è aperto lunedì in Albis anche il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana. Ingresso 3 euro. Orari: dalla ore 10 alle 13, a cura della Cooperativa Galahad – Fondazione Scuola Medica Salernitana – Comune di Salerno. Aperto il Duomo-Cattedrale San Matteo. Ingresso gratuito, orario d’ingresso dalle 9 alle 20, a cura della Diocesi di Salerno. Resterà aperto a Pasquetta, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 anche il Museo Diocesano a Piazza Plebiscito. Ingresso 2 euro, ridotto 1 euro. A Pasquetta , dalle ore 9.30 alle 19, è possibile accedere ai Giardini della Minerva. L’apertura è a cura del Comune di Salerno. Ingresso 3 euro, ridotto 1,50. Resterà aperto anche il Museo Archeologico Provinciale. Ingresso 4 euro, ridotto 2 euro. Orari d’ingresso: lunedì dalle ore 10 alle 19.30. Ingresso gratuito alla Pinacoteca Provinciale dalle ore 10 alle 19.30. Lunedì in Albis, ingresso consentito al Castello Arechi pagando 4 euro. Orario: dalle 9 alle 14. Apertura a cura della Provincia di Salerno, come per la Pinacoteca e per il Museo Archeologico. E’ aperta la Chiesa Santa Maria de Lama (ingresso gratuito), dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 21, a cura del Touring Club Aperti per Voi.

In provincia

A Maiori, apertura della Abbazia Santa Maria de Olearia (ingresso gratuito) dalle ore 10 alle 13, a cura del Comune. A Minori è aperta la Villa Romana, ingresso gratuito, dalle ore 8 alle 19. Ad Ascea ingresso possibile, Lunedì in Albis, nel Parco Archeologico di Velia. Ingresso 3 euro. Apertura lunedì 2 aprile dalle ore 9 fino ad un’ora prima del tramonto. Ore 17.30 chiusura della biglietteria. A Buccino, Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante” aperto lunedì 2 aprile dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Ingresso 6 euro. Apertura a cura della Pro Loco Buccino.