PasquettART ad Agnone Cilento: musica, mostre, mercatini e divertimento

L' associazione commercianti Montecorice, in collaborazione con la Pro Loco di Ortodonico, e l'associazione culturale Officina72 organizzano la seconda edizione di PasquettART ad Agnone Cilento. Domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, e il giorno successivo, 2 aprile, Lunedì in Albis, la piccola frazione di Montecorice ospiterà arte, musica, mercatini di artigianato.

Il programma

Esposizioni artistiche e mercatini dell'artigianato a partire dalle ore 10, sia domenica che lunedì. Domenica 1 aprile, alle ore 18, Officina72 Swing Orchestra in concerto. Lunedì 2 aprile, 3 postazioni live con The Strangers-Dirty Mistreaters, U lamiento c' accerette tata (original rural punk). Alle ore 17, estrazione lotteria PasquettART.