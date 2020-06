Passeggiata naturalistica al Castello Arechi, tra sorprese e attività per i più piccoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche le città nascondono un ecosistema, un luogo misto tra il naturale e l'artificiale, in cui le relazioni tra gli organismi e l'ambiente danno vita ad un continuo scambio di energia e vita. Il percorso che porta al Castello e poi alla Bastiglia è immerso nel verde bosco di pini e lecci, ma quanta varietà di animali, piante, funghi troviamo passeggiando? Solo degli attenti osservatori lo potranno scoprire. La passeggiata è il primo di vari incontri rivolto ai più giovani, in cui scopriremo "giocando" i diversi ecosistemi che ci circondano. Nel primo incontro i ragazzi scopriranno, attraverso i sensi, le varie specie animali e vegetali che rappresenteranno secondo la loro inclinazione, attraverso un disegno, una rappresentazione artistica o una ricerca scientifica. Ognuno può portare gli strumenti che ritiene utili per riuscire a scoprire e poi ad esprimere quanto osservato.

Metteremo a disposizione i materiali necessari per svolgere le attività sanificate secondo le direttive attuali ma invitiamo i ragazzi a portare eventuali strumenti particolari di propria preferenza che a noi potrebbero sfuggire (colori es. acquerelli o fogli particolari, lente di ingrandimento)

Le attività sono rivolte a:

- bambini dai 7 agli 11 anni

- ragazzi dai 12 ai 15 anni

Il martedì:

h 10-13 per i bambini dai 7 agli 11 anni

h 16-19 per i ragazzi dai 12 ai 15 anni ( appuntamento nel Centro storico di Salerno)

Appuntamento:

- parcheggio del castello Arechi per il gruppo mattina

- Piazza Abate Conforti per il gruppo del pomeriggio

Contributo:

- 12,00 euro

- 10,00 euro per fratelli/sorelle

Contattare:

Rosa tel/wapp 3283423114 oppure via mail rosacandela.gae@gmail.com