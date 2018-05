Cibo, danze, folklore, storia: passeggiata per Santa Lucia, a Cava de' Tirreni

La comunità luciana, in cooperazione con la Parrocchia di Santa Luciana Vergine e Martire di Cava de’ Tirreni, guidata da Don Beniamino D’Arco, porta in scena “Passeggiando per Santa Lucia”, una riscoperta di antiche corti, giardini, sapori e mestieri, una esplosione di colori e suoni nella suggestiva frazione di Santa Lucia.

Il programma

L'evento si svolgerà in località Citola, a via Bagnara, in vernacolo “Fori a’ Citola”. L'origine del nome è legata alla zona dei bagni termali d’epoca romana. Durante la passeggiata, sarà possibile incontrare i protagonisti in costume storico (oltre 100 figuranti), compresi gli artigiani che nella frazione luciana erano dediti alla lavorazione della canapa. La “passeggiata” comincerà sabato 12 maggio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 23. Sarà ripetuta domenica 13 maggio dalle ore 16 alle 23.

Il menù

Una esplosione di colori e profumi in una scenografia animata. Alla cura del cibo si unirà l’arte culinaria: lagane e ceci, polenta, zuppa di fagioli, cotenna di maiale, milza, caponata, salsiccia, pomodori all’insalata, biscotto di grano e pagnotta di pane casereccio, in un’ambientazione caratteristica mutuata dai racconti tramandati nel tempo, arricchita da danze popolari, voci di venditori ambulanti e suoni dei musicanti che faranno ascoltare la propria voce nella tenue luce delle fiaccole e dei bracieri.



