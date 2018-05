Pedalando per la città: tutti in bici il 20 maggio

Casacche, caschetti, borracce, sorrisi e centinaia di biciclette: il 20 maggio, in concomitanza con la giornata ecologica, Salerno accoglie Pedalando per la Città, tradizionale manifestazione "su due ruote" organizzata dall'associazione Amici del Sacro Cuore. Giunta alla 26.esima edizione, la manifestazione non agonistica si snoda lungo 12 chilometri e la partenza è fissata alle ore 9, in Piazza Vittorio Veneto. Percorso chiuso al traffico.