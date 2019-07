"A piedi a Sant'Anna": tutto pronto per il tradizionale pellegrinaggio

La parrocchia di Sant'Agnese, a Sava di Baronissi, organizza il tradizionale pellegrinaggio a piedi, notturno, in onore di Sant'Anna, il 26 luglio.

Itinerario

La partenza per Pellezzano è in programma alle ore 00.30, dopo il raduno mezz'ora prima, in piazza Massimo Troisi. I pellegrini attraverseranno via Maggiore, via Trinità, località Tre Pizzi, via Convento, Corso Garibaldi, via Unità d'Italia, via Marconi. Prima fermata a Saragnano. Successiva partenza e itinerario in direzione via Mazzini, Capriglia, Pellezzano (municipio). L'arrivo nella chiesa di San Clemente è previsto alle ore 3. Seguirá la Messa.