Concerti d'estate a Fratte: il 29 luglio c'è Peppe Servillo, martedì "Preludio Noir"

Peppe Servillo ed i Solis String Quartet in concerto il 29 luglio all’Area Archeologica di Fratte. A distanza di tre anni dall'uscita di “Spassiunatamente” che aveva visto per la prima volta Peppe Servillo ed i Solis String Quartet affrontare capolavori della canzone classica napoletana, la formazione torna a calcare le scene con “Presentimento”. Il panorama musicale spazia da Gil a Viviani, da Mario a Cioffi/Pisano, da Scalinatella a Mmiez'o grano a M'aggia curà. "Lo spettacolo - spiegano gli organizzatori è sempre in bilico tra musica e teatro". Info line e prenotazione: 329 4158640 oppure ctavietri@libero.it

La programmazione

In attesa di Peppe Servillo, spazio a “Preludio Noir”, martedì 24 luglio, alle ore 21, sul palco dell’Area Archeologica di Fratte. Sarà una serata particolare quella che l’Associazione Porto delle Nebbie, presieduta da Piera Carlomagno, proporrà al pubblico dei concerti d'estate di Villa Guariglia. Due i pilastri narrativi: la musica ed il noir. Proprio come in un romanzo incentrato sul mistero, ci sarà un punto d’inizio ed una fine da scoprire di volta in volta. Il tema è il viaggio temporale e spaziale: dal poliziesco degli anni Settanta al noir francese ed americano. Immancabile sarà la musica. In questo caso la scelta è ricaduta sul jazz, il blues, il pop e le colonne sonore del cinema nero. Ingresso libero.