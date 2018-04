PeritOlive gioca d'anticipo: si comincia in primavera dal 28 al 30 aprile

PeritOlive gioca d'anticipo: dopo le difficoltà logistiche affrontate in inverno, durante l'ultima edizione natalizia della kermesse, quest'anno la Pro Loco ha deciso di spostare tutto ion primavera, dal 28 al 30 aprile. La manifestazione coinvolgerà tutto il paese: immancabili gli stand presso i quali sarà possibile degustare prodotti tipici. Come base di preparazione, le pietanze hanno tutte rigorosamente l’olio di oliva. In questo periodo l’olio giunge a completa maturazione e la Pro Loco, in collaborazione con l'associazione "Oleum", presenterà anche "Alento", il concorso di oli extravergini di oliva della provincia di Salerno.