Cuochi ai fornelli: corso di cucina dedicato al pesce, ecco la data

Corsi di cucina, serate gastronomiche a tema, tante iniziative che promuovono lo stare insieme, piacevolmente riuniti come una grande famiglia intorno ad una tavola imbandita di tante bontà ma soprattutto di “sani e genuini valori umani e principi”. Questo ed altro, da circa cinque anni l’Associzione Project Life propone ai propri iscritti. Mercoledi 14 marzo inizia il nuovo corso di cucina. Il tema è cucinare il pesce. Venerdi16 marzo invece, con la collaborazione del Ristorante Club il Portico di Pontecagnano Faiano, si potranno degustare preparazioni culinarie della tradizione cilentana, abbinati a momenti di cultura letteraria, con le poesie in vernacolo, filastrocche e brani in prosa dei Poeti Scrittori Salvatore Garofalo ed Ignazio De Rosa.