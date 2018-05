A Petina la festa della fragolina di bosco: ecco il programma

A Petina, il 16 e 17 giugno, si rinnova l'appuntamento con la festa della fragolina di bosco, un percorso del gusto ma anche alla riscoperta dell'arte e delle tradizioni del paese.

Il programma

Si comincia sabato 16 giugno, alle ore 17, con "Il giardino delle fragole", incontro con l'arte. Alle ore 18 animazione per bambini e alle 19 l'apertura della mostra fotografica "Petina Antica". Dalle ore 20, spazio al gusto: apertura degli stand gastronomici. Dalle 22, strawberry night, la notte della fragola. Alle ore 20 è in programma lo spettacolo di musica popolare a cura di Lanternina Folk. Domenica 17 giugno, alle ore 9.30, escursione trekking Alburni, a cura del gruppo escursionistico Vallo di Diano Trekking. L'escursione va prenotata al numero telefonico 3886984585. Alle ore 10 comincia la gara podistica e alle ore 11 è in programma l'animazione per bambini. Alle ore 12 aperitivo gastronomico. Dalle 17, invece, sarà possibile partecipare allo stage di danze popolari del sud Italia, a cura di 'A voce d'o popolo che poi si esibirà alle ore 21, a conclusione di serata. La partecipazione allo stage può essere prenotata al numero telefonico 3894309117. Alle ore 19, tradizionale crostata di fragole. Alle ore 20, apertura del percorso gastronomico.