Teatro in casa gini: ecco il "Piccolo Guitto" con Massimiliano Aceti

Casa Gini aprirà le porte allo spettacolo di Massimiliano Aceti, che da tempo gira nelle Casexteatro di tutta Italia con "Il piccolo guitto".

Casa Gini offrirà un apericena dall'orto familiare completamente biologico.



Apericena ore 21:00

Inizio spettacolo ore 21:30

In scena: Massimiliano Aceti in "Il piccolo guitto"



PRENOTA IL TUO POSTO SUL DIVANO:

https://teatroxcasa.it/dates/391/il-piccol-guitto/2018-03-17



La prenotazione è obbligatoria, sul sito o al 3409066128.

Una volta confermata la partecipazione all'evento, riceverai l'indirizzo esatto della casa.

Al termine dello spettacolo, invece, verrà chiesta un'offerta libera, raccomandiamo di sostenere la realizzazione di questa serata e di tutte le serate di Teatroxcasa con una donazione non inferiore ai 12€ a persona. Il prezzo richiesto per l'apericena a base di cibo e vino è un'offerta libera a partire da 8€.



Massimiliano è un bambino di sette anni, silenzioso e timido. Scopre per caso di avere un grande dono: riesce a imitare con molta facilità gli adulti che lo circondano. Grazie a questa capacità vince le sue paure e trova un posto nel micromondo dei bambini: si cuce addosso il ruolo del “guitto”.

Si immedesimerà a tal punto con questo ruolo da non riuscire più a capire dove finisca “Massimiliano” e dove cominci il “guitto”. La voglia di suscitare le risate dei compagni di scuola lo porterà a essere sempre più lontano dal bimbo introverso che era, ma con molta sofferenza.

Si troverà ad affrontare le avventure e i temi che lo porteranno all'adolescenza:

la scoperta della morte, il primo amore, il divorzio, l’invidia, il sesso, ecc.



Con l’incredibile ingenuità e genuinità del bambino, il piccolo Massimiliano è il protagonista di questo racconto.

La vita di un bimbo, dai sette ai dodici anni, segnata dalla leggerezza e dalla tragedia di essere, agli occhi del mondo, solo un guitto.