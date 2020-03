Pink party e tip tap a Cava de' Tirreni, l'8 marzo

"La vita non è bianco o nero...è rosa, e noi l'affrontiamo a suon di step". Con questo messaggio, l'associazione Corazón in Swing, in collaborazione con Undercity Ballet, invita ad un Pink Party pieno di colore, nuovi passi e sorrisi contagiosi, l'8 marzo a Cava de' Tirreni

Il programma



Tap Dance, passi di tip tap, altri stili di ballo per interpretare la musica che tanto amiamo. A seguire, social dance con i Corazón. Abbigliamento consigliato: accessori/abiti/dettagli di colore rosa. Si comincia presso Undercity Ballet, a Cava de' Tirreni, con lezione di Tip Tap alle ore 19, Social Dance ore 20.30. Il costo per l'ingresso è 7 euro.