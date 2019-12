“Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un burattino” mostra e convegno al Museo Diocesano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani 17 dicembre, alle ore 16,00 nella sala conferenze del Museo Diocesano di Salerno, in largo Plebiscito 12, si tiene il convegno ‘Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a trent’anni dall’approvazione della Convenzione ONU’ che inaugura la Mostra “Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un burattino’. Portano i saluti istituzionali il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia Salerno, Michele Strianese, l’Arcivescovo Diocesi Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Mons. Andrea Bellandi, il Sindaco Conzano (Alessandria), Emanuele Demaria, il Direttore Dipartimento Scienze della Comunicazione UNISA, Virgilio D’Antonio, la Presidente Associazione ReginaAnsa, Emilia Longobardi. Sono previsti gli interventi di Stefania Leone, Direttore Osservatorio Politiche Giovanili UNISA, di Vincenzo Mallamaci, Fondatore e Presidente Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, di Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Campania. Conclude i lavori il Consigliere regionale, Presidente Commissione Bilancio, On Franco Picarone. Modera il Giornalista Francesco D’Ambrosio. Mostra e convegno sono organizzati dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania in collaborazione con l’Associazione ReginaAnsa in occasione dei trent’anni dall’approvazione della Convention on the Rigths of the Child - CRC, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. “La Provincia di Salerno ha voluto patrocinare la mostra su Pinocchio e i diritti dell’infanzia – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – perché è un fondamentale momento di riflessione sullo stato delle cose a trent’anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un testo giuridico di eccezionale importanza che riconosce, in forma coerente, tutte le bambine e i bambini del mondo come soggetti titolari di diritti civili, sociali, politici, cul turali ed economici. Ideata dall’Associazione Magica Torino, la Mostra è composta da trentuno opere, da un grande pannello contenente i 54 Articoli della Convenzione ONU, da un video sulla filmografia storica prodotta su Pinocchio e da una suggestiva scenografia tematica. I visitatori saranno accompagnati nella illustrazione delle opere e nella interpretazione della favola più conosciuta al mondo. Inoltre le attività e le letture animate della libroteca ‘Saremo Alberi’ indurranno grandi e piccini alla scoperta dei significati più profondi della simbologia del Collodi. I nostri bambini sono un profonda ricchezza, infanzia e adolescenza dovrebbero essere diritti inviolabili per tutti noi, eppure ancora oggi, troppo spesso assistiamo a violazioni inaccettabili. Ogni minore dovrebbe essere tutelato nei sui diritti fondamentali, umani e civili.”

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 17 al 26 dicembre 2019 con orari 09.00-13.00 e 15.00-19.00 tranne il mercoledì.