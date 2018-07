Pintecagnano beer festival dal 23 al 25 agosto

L'hanno chiamata "Pintecagnano" per sfruttare il gioco di parole facendo riferimento non solo al luogo ma anche ai boccali stracolmi. A Pontecagnano Faiano, dal 23 al 25 agosto è in programma la seconda edizione della festa della birra. I migliori pub proporranno le proprie selezioni di birre. Ci saranno attività di food, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

La programmazione

Si comincia giovedì 23 agosto con Made in Swing, pop music in vintage style. Il festival continuerà venerdì 24 agosto con PATTO MC, a seguire il concerto dei Foja. Chiuderanno l'evento sabato 25 agosto i Vico Masuccio, etno folk.