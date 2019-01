Al Teatro Genovesi testo pirandelliano e raccolta fondi per Festival XS

Punta sulla forza del testo pirandelliano “O di uno o di nessuno” la Compagnia dell’Eclissi di Salerno per raccogliere fondi a sostegno dell’undicesima edizione del Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno. E lo fa andando in scena sabato 19 gennaio, alle ore 21.15, al Teatro Genovesi. A calcare le tavole di via Sichelgaita saranno Mario De Caro (Tito Morena), Marco De Simone (Carlino Sanni), Marica De Vita (la signora Elvira), Andrea Iannone (il dottore), Gerarda Mariconda (Melina Franco), ed Enzo Tota (l’avvocato Merletti). L’allestimento scenico è di Luca Capogrosso; i costumi e la direzione di scena sono di Angela Guerra. Le musiche di scena, J. L. F. Mendelssohn Bartholdy; la direzione artistica, Felice Avella, l’adattamento e la regia, Marcello Andria.

La storia

Riportando all’attenzione un altro testo minore del Novecento, la Compagnia dell’Eclissi propone “O di uno o di nessuno” drasticamente essenzializzata e adattata nei dialoghi. Traducendo per la scena l’omonima novella, pubblicata in versione integrale nel 1925, Pirandello scrisse “O di uno o di nessuno” nella primavera del 1929. Nel novembre dello stesso anno l’opera fu accolta da notevole favore di pubblico al debutto torinese, con Luigi Almirante e Sergio Tofano nei ruoli di Carlino e Tito, Giuditta Rissone in quello di Melina, il giovane Vittorio De Sica in quello di Merletti.