Laboratorio per piccoli artisti: ecco la pittura che lievita

Nei giorni dell'isolamento forzato per evitare il rischio del contagio da coronavirus, tutti si preparano ad affrontare la quarantena preparando pizze, dolci, gustosi manicaretti. Tutto "lievita". Da oggi, anche la pittura. Ecco un fantasioso laboratorio per i bambini.

Le istruzioni

Mescolare insieme 4 cucchiai di sale, 4 cucchiai di farina, 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci, 10 cucchiai di acqua. Suddividere l'impasto in vasetti piccoli e mescolare tempere di diversi colori, dipingere con questa pastella fluida, cuocere in microonde per 30 secondi. Il laboratorio è proposto da Ludobus Artingioco, cooperativa sociale progetto uomo onlus.