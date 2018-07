Dal 13 al 17 luglio, "Pizza e non solo" a Nocera Superiore

Da venerdì 13 luglio fino a martedì 17 luglio a Nocera Superiore si terrà la settima edizione di “Pizza e non solo…”. La fortunata kermesse dedicata alla pizza si svolgerà nell’area mercato di via Petrosino a Nocera Superiore ed è organizzata dalle associazioni “Twin Brothers” e “San Pio, amici della piazzetta”.

Gli ospiti

Sul palco della settima edizione di “Pizza e non solo…” saliranno artisti nazionali: il cantante dei 99 Posse O’ Zulù, il rapper ‘Nto, i cantautori Tommaso Primo e Federico Salvatore, Nico e i suoi Desideri.

I forni

Oltre 20 grandissimi mastri pizzaioli confermati, tra i quali Salvatore Lionello, Teresa Iorio, Antonio Starita, Isabella De Cham, Vincenzo Capuano, Claudio Paduano, Vincenzo Rea e tanti altri esponenti dell’arte della lavorazione della pizza. La kermesse, nata nel 2012 per regalare alla città di Nocera Superiore e all’Agro Nocerino Sarnese una festa dedicata alla pizza, è diventata un appuntamento fisso per gli eventi estivi della regione. All’edizione 2017 hanno partecipato 25.000 persone.

La presentazione

“Come amministrazione non possiamo che essere vicini a manifestazione come queste che esaltano le eccellenze territoriali e promuovono eventi di spessore nella nostra città”, ha affermato Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore - Ci candidiamo a diventare uno degli eventi del mondo pizza più importanti dell’intera regione Campania, soprattutto per la presenza di esponenti di spicco della tradizione e dell’arte della pizza. "Abbiamo realizzato un cartellone di eventi che dovrebbe accontentare qualsiasi tipo di pubblico”, ha affermato un soddisfatto Antonio Giaccoli, ideatore e organizzatore della kermesse nocerina.

Beneficenza

La settima edizione di “Pizza e non solo…” ha anche un risvolto benefico e solidale. Dallo scorso mese di giugno, infatti, è stata attivata una lotteria di beneficenza che ha coinvolto tutti gli esercenti delle due Nocera, presso i quali si potrà acquistare un biglietto al costo di 3 euro con lo scopo di regalare un soggiorno gratuito ai ragazzi del centro diversamente abili “Nuceria inclusiva" di Nocera Superiore. Per chi acquista i biglietti, in palio 500 euro di buoni da spendere presso attività commerciali di Nocera Inferiore e Superiore.

Inoltre, come ogni anno, una parte del ricavato dell'evento sarà devoluta all’associazione Pro Arli - Associazione Regionale Leucemie Infantili.

Animazione

Tutte le sere presso l’area mercatale di Nocera Superiore ci sarà l’animazione per bambini a cura de "I Pirati" a partire dalle ore 19.

Altra novità di quest’anno sarà la presenza quotidiana del "Nuceria Comics", con tanti cosplayer a colorare la piazza. I cosplayer più belli saranno premiati da Himorta, la cosplayer più famosa d'Italia, protagonista della trasmissione di Paolo Bonolis “Avanti un altro” su Canale 5. Domenica 15 luglio, invece, ci saranno due eventi speciali. A partire dalle ore 17, in scena “Piccoli pizzaioli crescono”: bambini fino a 15 anni potranno realizzare la propria pizza da soli, seguiti da i nostri maestri pizzaioli. Per i baby piazzaioli tanti gadget e un attestato di partecipazione al costo di 7 euro. Nella stessa giornata e allo stesso orario, spazio alla quarta edizione del “Festival regionale della Danza”, a cura di Sabatino Cascella, a cui parteciperanno oltre 30 scuole della Campania.

Gli altri eventi

Lunedì 16 luglio, a partire dalle ore 19, ci sarà la "Festa del mangione", una gara tra chi riuscirà a mangiare 3 pizze nel minor tempo possibile. Il vincitore si aggiudicherà una cena per 2 persona più una coppa. Costo di iscrizione 15 euro.