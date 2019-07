Sordina e San Mango Piemonte ospitano la festa della pizza fritta

San Mango ospita la festa della pizza fritta, dall'11 al 14 luglio. L'evento è in programma negli spazi della Chiesa di San Matteo in Sordina di Salerno. Tante specialità gastronomiche accompagneranno la regina della serata, la pizza fritta. Apertura stand alle ore 20.30. Parcheggio gratuito e servizio navetta. Le serate saranno allietate l'11 luglio da "Sax Vintage" e "Déjà Vu", il 12 luglio da Villa Per Bene Comedy Show", il 13 e 14 luglio dai partecipanti al Karaoke Summer Festival. Nei giorni 28 e 29 luglio, la festa si sposterà a San Mango Piemonte: 28 luglio, finale "Karaoke Summer Festival" Special Guest "Denny Mendez", 29 luglio "Frasi a Metà" Laura Pausini Tribute Band. Il ricavato andrà in beneficenza alla "Scuola del Sorriso" in Burkina Faso.