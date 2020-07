Cibo e tradizioni: tutto pronto per "Pizza in corte" ad Altavilla Silentina

E' tutto pronto per "Pizza in Corte" ad Altavilla Silentina. L'evento "racconta" attraverso le preziose mani sapienti una storia fatta di amore per il territorio unita alle tradizioni gastronomiche per dare origine ad una bontà da vivere nel vostro palato. Presso Araba Fenice Resort sarà possibile una pizza d’autore sin dagli albori della sera, all’interno di una particolare Corte Pergolata, avvolti dalle circostanti fontane decorative, dalle luci d’atmosfera che si uniranno ad un ambiente di gran fascino.



Info utili

Ogni sabato e domenica di luglio, posti limitati, consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni al numero telefonico 08281992328.

WhatsApp. 393 819 1040