"Sfizi, pizza e dessert" al “Don Tullio al Virtuoso”: tutti pazzi per le bontà dell'alberghiero

"Sfizi, pizza e dessert" al ristorante didattico “Don Tullio al Virtuoso” di Salerno. Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio, riapre a cena, in versione estiva, il ristorante dell'alberghiero con tavoli sistemati all'aperto, nell'open space, con adeguato distanziamento.

La curiosità

L'ingresso sarà solo su prenotazione, a partire dalle ore 20.15, telefondando al 3516855030, specificando giorno e numero di persone. La prenotazione può essere effettuata anche direttamente sul sito “Don Tullio al Virtuoso”, nell’apposita sezione. Dulcis in fundo, giovedì 16 luglio, per tutte le "Carmela", gelato al cheesecake con frutti di bosco in omaggio.