San Valentino, la pizzeria Mansi prepara il menù per gli innamorati

La pizza è arte ma anche amore. Vincenzo Mansi, per il giorno di San Valentino, si prepara a sfornare la propria pizza speciale ed ha composto il menù per gli innamorati.

Le prelibatezze

Aperol spritz di benvenuto, frittatina composta da patate, porcini, fonduta di parmigiano reggiano 36 mesi, pizza a scelta tra la "Delicata di Alessandro Ferrara" con fior di latte, speck, chips di zucchine e fonduta di parmigiano), la "Mia fantasia di mare" (focaccia, in uscita ragù di cipolla ramata di Montoro, totani, seppie e moscardini), graffa con crema pasticcera al limone. Bibita a scelta tra calice di prosecco e birra, acqua inclusa, fine pasto con limoncello, meloncello, liquirizia, finocchietto. Il costo è 25 euro a persona. Info al numero 3921192699 o sul profilo social della pizzeria che si trova in via Vincenzo Bello, a Salerno