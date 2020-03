Giornata mondiale della poesia: le iniziative sui social

L'arte ci viene in soccorso nei giorni del coronavirus, in queste lunghe ore di isolamento forzato. L'arte "scalda il cuore" e le persone si "avvicinano" senza toccarsi. La poesia è un'arte e ha la stessa funzione: le parole in versi "viaggiano", arrivano al cuore.

La ricorrenza

Sabato 21 marzo, la data nella quale sboccia la primavera, è la giornata mondiale della poesia. Si moltiplicano sui social le iniziative: le poesie preferite vengono recitate per restituire fiducia a chi in questi giorni l'ha persa completamente. I versi illuminano. Ognuno ne legga una: sarà come esporre un fiore e donarlo.

I versi di Alfonso Gatto

Salerno Today rende omaggio alla giornata mondiale della poesia con i versi del poeta Alfonso Gatto: "Un giorno anche la morte ritornerà serena e come un'aria in piena la luce dalle porte spalancherà nel mare tutto il nuovo colore del mondo che riappare".

