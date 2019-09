Cibo, musica, tradizione: tutto pronto per Pomodoria ad Angri

C’è fermento per la terza edizione di POMODORIA ad Angri. Specialità gastronomiche e musica alla Festa del Pomodoro, l’evento che unisce ad un ricco programma di gastronomia, anche un programma d’intrattenimento musicale con concerti dal vivo. Oltre agli spettacoli centrali in piazza, ogni sera dalle 19.30 alle 24.00 lo spazio fra la piazza e via Murelle sarà animato dai “18 stand”, in un percorso gastronomico, fatto di piatti preparati con l’oro rosso, il pomodoro, con specialità gastronomiche regionali dalla Campania alla Puglia e dalla Sicilia. L’evento è organizzato dall’associazione “POMODORIA”, grazire al supportodi BIG eventi e

con il patrocinio morale del Comune di Angri.

Il programma

Si comincia il 27 settembre. Il maestro pizzaiolo Angioletto Tramontano prenderà parte all’evento POMODORIA, presentando una sua

specialità. Alle ore 19.30, taglio del nastro con la musica esplosiva del gruppo O’Revotapopolo. Seguirà alle ore 21 il concerto LIVE di Alfio Lomabardi con l’ORCHESTRA all'ITALIANA "Cover Band Renzo Arbore". Sabato 28 settembre, start alle ore 21: serata caraibica con “LATIN LOVERS”, Salsa, Bachata e balli di gruppo a gara ad interpretazione musicale, il tutto sotto un’attenta Giuria Internazionale di es

perti coordinati da Nazario Miranda. Il 29 settembre, alle ore 19.00, lo chef Francesco Mennella delizierà il pubblico con un proprio piatto.

Pre-serata start ore 21: musica del giovane Gianluca. Alle ore 22 il concerto di Alessio. Serate animate da Nazario Miranda.