Festa della Repubblica, laboratori e giochi al Museo di Pontecagnano

Domenica 2 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano si conclude la prima edizione dei Laboratori di Musée éclaté – Museo senza limiti: visite tematiche e laboratori didattici coinvolgeranno adulti e bambini nella conoscenza, all’insegna del divertimento e della riscoperta dei luoghi archeologici della città di Pontecagnano.

Il programma

L’ultimo appuntamento, intitolato Camminando in città, è un viaggio nel tempo e prevede la visita alla Mostra “La Città nel Museo”, che illustra attraverso foto d’epoca e documentazione d’archivio le trasformazioni della città negli ultimi cinquant’anni, avvenute di pari passo con le esplorazioni archeologiche. La lunga storia dell’insediamento etrusco-campano sarà ripercorsa attraverso le scoperte effettuate lungo le strade, nelle piazze e nei quartieri della città, i luoghi che nelle prossime settimane saranno interessati dall’installazione di totem informativi e dalle opere d’arte contemporanea previste nel Progetto Musée éclaté – Museo senza limiti. Proprio alla storia della città sono rivolti i giochi e i laboratori dedicati ai bambini che si terranno sia di mattina che di pomeriggio. Al mattino sarà proposto per la prima volta “giOcaPicentia”, un gioco dell’oca gigante da pavimento, ideato per l’occasione da Metaia Soc. Coop. s.r.l., che ripercorre con riferimenti e domande divertenti la lunga storia della città. I bambini saranno fisicamente protagonisti spostandosi come pedine sulle caselle del gioco. Nel pomeriggio, invece, si terrà il laboratorio “Disegna i reperti!”, durante il quale i bambini avranno l’opportunità di apprendere dall’artista Ivano Troisi l’arte del disegno dal vero e i ‘segreti del mestiere’.

Info utili

L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti. Visite tematiche per adulti e bambini: ore 10,30; ore 17,00. Laboratorio 11,00 – 13,00 (età 4-14 anni): prenotazione obbligatoria a info@metaia.it oppure al numero 349 8497794. Laboratorio 17,00 – 19,00 (dagli 8 anni in su): prenotazione obbligatoria info@musee-eclate.it oppure al numero 342 0669500.