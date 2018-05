Teatro, mimo, libri, giochi, sogni: ritorna "Porto di Parole", il 25 e 26 maggio

E' tutto pronto per la nuova edizione di "Porto di Parole", l'approdo di storie, incontri, racconti, mimo, teatro, percussioni e sogni. L'evento è organizzato dalla libroteca Saremo Alberi, è dedicato ai bambini e si svolgerà a Salerno dal 25 al 26 maggio. Topo Tip sarà uno dei personaggi di Porto di Parole, che ospiterà anche laboratori permanenti. L'associazione Creanatura presenterà, infatti, il planetario dalle ore 19: un’ora di immersione nel mondo delle scienze astronomiche grazie a una cupola gonfiabile e un sistema di video-proiezione. Topo Tip e le sue storie terranno compagnia ai bambini dalle ore 19. Un'intera area sarà allestita da FantaExpo con fumetti, games, animazione, illustratori e cosplay.

Spettacoli

Teatro di narrazione "Diverse favole...per diversi finali", a cura di Luigi Pisani, dalle ore 19 del 25 maggio. Alla stessa ora, in scena "I nuovi scalzi", spettacolo itinerante "Nel paese della fabbrica delle parole". E' prevista anche l'esibizione in costume degli allievi dell'Istituto Trani, alle ore 19. Utengo Tabasamu, alle ore 19.15, proporrà lo spettacolo di percussioni e Catapulta, alle ore 19.30, quello di equilibrismo "Il Filo del discorso". Dario Cestaro, alle ore 19.45, proporrà la performance/laboratorio con i libri pop-up, alle ore 19.45. Michele Neri, alle ore 20, si dedicherà a letture ad alta voce, "Le avventure del Paladino Astolfo". Dalle ore 20.30, spettacolo itinerante "Un Chapiteau Parapluie". Sempre alle ore 20.30, teatro dei piedi con Veronica Gonzalez. Dalle ore 21, spettacolo di Sand Art "Mille e un granello" con Simona Gandola. La prima giornata terminerà alle ore 22 com Cafelulè, spettacolo di danza verticale.

Secondo giorno

Il 26 maggio saranno riconfermati i laboratori permanenti (planetario dalle ore 19 e Fanta Expo). Saranno aggiunti lo spettacolo "Tripula", a cura di Farrés Brothers i Cia, dalle ore 19 alle 21.30, lo spettacolo "Alto Livello" a cura di Sicurteatro. La Compagnia teatrale La Ribalta, alle ore 19, rappresenterà uno spettacolo itinerante. Alle ore 19.30 si esibirà il Coro Pop diretto dal Maestro Ciro Caravano. Alle ore 19.45, ritorneranno gli Utungo Tabasamu, spettacolo di percussioni e musica africana. Alle ore 20, Lupo Lucio da Rai Yoyo con lo spettacolo "Vita da Lupi di Fiaba". Teatro dei piedi alle ore 21 con Veronica Gonzalez e teatro di narrazione "Costellazioni. Pronti, partenza...Spazio", alle ore 22, a cura de "I Nuovi Scalzi". Tutte le attività sono gratuite.