Premiazione della IV edizione del concorso nazionale "I talenti di alphanus 2019"

I VINCITORI Si è conclusa la quarta edizione del Premio Nazionale “I Talenti di Alphanus” presso la Sala Truffaut del Giffoni Film Festival a Giffoni Valle Piana (SA) organizzato dalla prof.ssa Annamaria Valletta del liceo Statale “Alfano I” di Salerno. Dopo il successo delle prime tre edizioni nella prestigiosa Sala Truffaut del Giffoni Film Festival, il concorso italiano in questa nuova edizione è stato realizzato in collaborazione con la Banca Monte Pruno e con il Giffoni Film Festival, con il patrocinio morale dell’Assessorato all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, del Consiglio regionale della Campania, del Comune di Salerno, della Camera di Commercio, di Legambiente Campania, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’AIDAF (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione) e de La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare. La competizione NAZIONALE si articola nelle sezioni A “Artistico-letteraria” (Premio “Raccontami una foto” e Premio “Musica”) e B “Economico-finanziaria”( Premio “La mia idea di impresa”) ed è stata rivolta agli studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado. Il tema di quest’anno è AT HOME Ecco i vincitori: Premio Nazionale Culturale “I Talenti di Alphanus” Sezione A1-Premio “Musica” I Premio: "Ti porto ancora dentro" presentato da Saponaro Diego (Liceo artistico e musicale “Edgardo Simone” di Brindisi) II Premio: "A casa" presentato da Fortino Laura (Liceo musicale “Alfano I” di Salerno) III Premio: “L’arché” presentato da Guido Roberta (Liceo Linguistico “Alfano I” di Salerno) Menzione speciale Giuria a “A casa mia” di Polisciano Francesco (Liceo musicale “Alfano I” di Salerno) Menzione speciale Giuria a “La mia ancora” di Prestinari Serena (Liceo musicale “Alfano I” di Salerno) Sezione A2-Premio “Raccontami una Foto” I Premio: “La famiglia è una patria nel cuore” presentato da Galdi Federica (Liceo delle Scienze Umane “Alfano I” di Salerno) II Premio: “Famiglia Gelèe” presentato da Micella Andrea (Istituto Superiore Michele La Porta/Falcone e Borsellino di Galatina, Lecce) III Premio: “Risvolti familiari” presentato da Carluccio Giorgia (Liceo artistico “Pietro Colonna” di Galatina, Lecce) Menzione speciale Giuria a “L’amore” di Polisciano Francesco (Liceo musicale “Alfano I” di Salerno) Menzione speciale Giuria a “Peppino e Cenzina” di Carmellino Vincenza (Liceo musicale “Alfano I” di Salerno) Menzione speciale Giuria a “Il sorriso più bello” di Del Fiore Simone (Liceo scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni, Brindisi) Sezione B-Premio “La mia idea di impresa” I Premio: “Trash out” presentato da Vassallo Gioele (Liceo scientifico “Alfano I” di Salerno) II Premio: “On the road” presentato da Paolillo Francesco (Liceo Economico-sociale “Alfano I” di Salerno) III Premio: “La mia idea di impresa” presentato da De Martino Angela (Liceo scientifico “Alfano I” di Salerno) Premio Letterario Regionale “FELICE TOMMASONE” per le scuole secondarie di I grado Opera vincitrice: “Sono bipolare, quindi?” presentato da Pierri Alba (Istituto Comprensivo di Vietri Sul Mare, Salerno) Menzione speciale Giuria a “Le urla nel silenzio” di Liguori Lorenzo (Istituto Comprensivo di Vietri Sul Mare, Salerno) Menzione speciale Giuria a “Il pesce principe” di Migliaccio Angelo (Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense, Napoli) Menzione speciale Giuria a “L’abbraccio delle sirene di Amalfi” di Pellegrino Giulia (Istituto Comprensivo “Ettore Fieramosca” di Capua, Caserta) Menzione speciale Giuria a “Le avventure di Manfredi alla ricerca del Santo Graal” di De Martino Kyra (Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense, Napoli)