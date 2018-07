La grande magia protagonista il 26 luglio al Premio Charlot

Dopo lo show dedicato alle famiglie e in attesa della serata di gala in programma sabato 28 luglio all'Arena del Mare, il Premio Charlot domani, giovedì 26 luglio, regalerà altre emozioni con “The best of the magic”. E' questo il titolo della serata del Premio Charlot in programma alle ore 21.15 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Gli ospiti

Condotta da Metis Di Meo, la serata vedrà la partecipazione di illusionisti internazionali. Si comincia con Gaetano Triggiano, toscano d’ origine, ginnasta in gioventù, considerato uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Da due anni è impegnato nei maggiori teatri italiani con il suo ultimo One Man Show “Real Illusion”, un viaggio tra realtà ed immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa della magia. In scena anche Ernesto Planas. La sua magia è divertente, una “comedy magic” ricchissima di effetti magici, tanti incredibili numeri di illusione che lasciano letteralmente a bocca aperta gli spettatori. Forte di un passato da attore professionista, Planas cattura l’attenzione del pubblico ed attraverso illusioni e misdirection crea stupore e meraviglia. E infine la magica comicità di Francesco Scimemi, nato a Palermo- L'idea di unire magia e comicità gli è balenata anni fa: ancora quindicenne, al suo primo spettacolo importante al Teatro Madison di Palermo, inseguiva un coniglio “ribelle”. Da quell’incidente è nato “Magicomio”, lo spettacolo che da sempre porta con successo in giro per il mondo personalizzandolo ogni volta in modo diverso.