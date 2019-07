Premio Charlot, risate sotto le stelle a Salerno: ecco tutti gli ospiti

Tutto pronto all'Arena del Mare: l'estate salernitana comincia con le risate sotto le stelle e il Premio Charlot. Ingresso gratuito. Si comincia il 7 luglio con Gino Rivieccio, Peppino Di Capri e Leo Gullotta il 21 luglio, Charlot Monello dedicato ai bambini il 22 con Hakuna Matata, il 23 the best of magic con illusionisti diretti da Gaetano Triggiano, il 24 lo spettacolo comico de "I magnifici 4" con Massimo Bagnato, Dado, Carmine Faraco, Dario Cassini. Il 25, ecco Charlot Giovani con ospiti Tony Figo, Francesco Cicchella, Adriano Giannini, Giuliana De Sio (gli ultimi due presso cinema e teatro). Il 26 luglio da non perdere Max Giusti in Cattivissimo Max. Sabato 27 luglio, omaggio a Massimo Troisi e Pino Daniele.

Cinema

Lo Charlot non è solo risate in riva al mare ma anche cinema teatro al "Delle Arti", alle ore 20, dall'8 al 15 luglio. Ingresso gratuito: omaggio a Charlie Chaplin, un viaggio con il sorriso nel mondo della creatività.

Il programma completo

Si parte il 7 Luglio ore 21, con lo spettacolo di Gino Rivieccio “Cavalli di ritorno”, inserito all’interno del Sea Sun, organizzata dall’Autorità portuale, per poi proseguire dal 8 al 15 luglio con l’omaggio a Charlie Chaplin. Una serie di docufilm realizzati in collaborazione con il festival di Tulipani di Seta Nera: LE INVISIBILI - LA DONNA ELETTRICA - IL VIAGGIO DI YAO - GLORIA BELL. Film e docufilm saranno proiettati tutte le sere alle ore 20. Il 19 luglio, serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Geniu Loci diretta da Mimmo Spena, tutta dedicata al Blues, che vedrà come protagonista l’artista amercicano DOYLE BRAHMALL. Il 21 luglio, la serata dello Charlot omaggerà i 60 anni di carriera di una delle espressioni più interessanti della musica italiana e partenopea. Sul palco Peppino Di Capri che si esibirà in concerto, accompagnato dalla sua orchestra. Nel corso della serata, sarà consegnato il Premio Charlot Teatro all’artista poliedrico Leo Gullotta. Il 22 luglio, sarà la volta del Family Show, con la Compagnia dell’arte che propone HAKUNA MATATA. Ospite il pittore torinese Pier Tancredi De Col. Il 23 Luglio THE MASTER OF MAGIC, spettacolo di illusionismo con artisti internazionali coordinati da Gaetano Triggiano, una delle espressioni di questa arte di livello mondiale. Il 24 Luglio spazio alla comicità, con una serata, condotta da Marita Langella, che vedrà protagonisti con i comici di levatura nazionale. Dopo Cicchella e altri comici, il 25 luglio, la serata del 26 con Max Giusti sul palco sarà preceduta dalla consegna dei Premi Charlot Cinema che andranno al produttore Claudio Bonivento, pluripremiato ai David di Donatello, Nastro d’argento ed alla mostra di Venezia, con tanti film prodotti nella sua carriera, da Ecceziunale Veramente a Sapore di Mare, Ultrà e tanti altri. Ed ancora al regista Neri Parenti, che ha firmato la regia di film come Vacanze di Natale, Paparazzi, Tifosi, Fracchia e Fantozzi. Con lui saranno presenti anche i figli di Villaggio, Paolo ed Elisabetta ed ancora Massimo Mescia e Daniele Liburdi, produttori del documentario “La voce di Fantozzi”. Sarà consegnato anche il Premio Charlot Giornalismo alla giornalista HELGA COSSU (SKY). La serata sarà condotta da Cinzia Ugatti e prevede l’intervento dei giornalisti Paolo Graldi e Valerio Caprara.

I ringraziamenti

"E’ doveroso ringraziare la Regione Campania ed il Comune di Salerno che anche quest’anno non hanno fatto mancare il loro sostegno al Premio Charlot, insieme con l’autorità Portuale. – dichiara il direttore artistico Claudio Tortora - Con questa edizione si volta pagina. Ogni sera ci sarà molto più spettacolo, intervallato a volte da premiazioni volti noti del teatro, del cinema e della televisione, che saranno intervistati e potranno avere lo spazio dovuto, a chi riceve un premio ormai ambito. Abbiamo preferito operare questa scelta, poiché avvertivamo l’esigenza di un cambiamento dopo

trent’anni di manifestazione. Abbiamo avvertito anche il bisogno di attenzionare artisti di grande livello della nostra regione, nella nostra kermesse che è diventata, nel corso di tutto questo tempo, un punto di riferimento del panorama nazionale ed ancheinternazionale dello spettacolo e della cultura. Appuntamento quindi con la XXXI edizione del Premio Charlot dal 7 Luglio al 27 Llglio presso l’Arena del Mare di Salerno. Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30 fino ad esaurimento posti”.