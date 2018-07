Premio Charlot, serata di gala il 28 luglio: ecco le "stelle"

Frak Matano, youtuber, comico e attore italiano che ha acquistato notorietà dal 2008 pubblicando video di scherzi telefonici, sarà uno degli ospiti della serata d gala del Premio Charlot, in programma il 28 luglio all'Arena del Mare. Matano ha partecipato a trasmissioni come Le Iene e Italia’s Got Talent. La sua presenza impreziosirà ulterioremente il parterre: alla serata di gala, condotta da Piero Chiambretti, parteciperanno il Premio Oscar Vanessa Redgrave, che riceverà il Premio Charlot Grandi Protagoniste dello Spettacolo, dell’attore statunitense Clayton Norcross, Rita Dalla Chiesa, Catena Fiorello, Carlo Verdone, Gianmarco Tognazzi, Bianca Guaccero e Giuseppe Zeno.



Il cartellone

Domani, martedì 24 luglio si prosegue con lo Charlot Monello, sempre con inizio alle ore 21.15, e sempre con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Di scena la Compagnia dell’Arte, che diretta da Antonello Ronga, proporrà Miracolo a Notre Dame. Perchè un uomo odia, perché un mostro ama: parte da questo grande quesito che si perde nella notte dei tempi e a cui ancora non si è riusciti a dare una risposta il lavoro di Ronga che trasforma lo spettacolo in un’occasione per analizzare l'essere umano e il suo rapporto con i sentimenti. Questo il sottile fil rouge che unisce tutti i personaggi della messa in scena: il loro modo di reagire all'essere reietti, abbandonati, dimenticati. Soli ma armati della forza e della volontà di reagire e affrontare le avversità della vita, pronti a guardare sorgere il sole di un nuovo giorno sulle guglie svettanti di Notre Dame che dall'alto guarda e tace. Cuore dello spettacolo è la maestosa cattedrale rifulgente di luce, di colori e di speranza (come nella canzone di Esmeralda). Quasimodo è fin da subito sensibile, assetato di contatto umano e ben disposto verso il prossimo, desideroso di dare, di ricevere e con lo spirito rivolto alla speranza. Una commovente favola raccontata da Antonello Ronga che ancora una volta si avvale del forte sodalizio con i coreografi Fortuna Capasso e Davide Raimondo.