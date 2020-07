Il Premio Liburia 2020 Capri Event: il programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pronti al taglio del nastro per il “Premio Liburia 2020 Caprievent” Si svolgerà mercoledì 15 luglio, nel Chiostro della Parrocchia del S.S Rosario ad Afragola (NA) con inizio alle ore 18:30, il “Premio Liburia 2020 Caprievent”, consolidato appuntamento annuale che giunge così alla sua quinta edizione, condotta dall’attore Gabriele Blair e dall’affascinante Alexandra Borzea. L’ambito riconoscimento, fortemente voluto dal dott. Pasquale Turco, editore dell’emittente televisiva Caprievent, nasce come espressione culturale finalizzata a valorizzare l’area nord di Napoli, anticamente denominata Terra di Lavoro, ed è proprio per questo motivo che il premio prende il nome dall’antica popolazione dei “leborini” che abitava il territorio. La cerimonia, che gode per l’edizione 2020 del contributo dell’Associazione “La Fonte delle Muse”, vedrà la presenza di numerosi personaggi illustri, che verranno celebrati in virtù di quei segni concreti di testimonianza umana, culturale e cristiana che hanno saputo donare nel quotidiano, attraverso il loro impegno profuso costantemente nei rispettivi ambiti professionali. I premiati di questa edizione Il Premio Liburia 2020 Caprievent avrà tra i premiati: l’Ammiraglio Eduardo Serra, Comandante logistico della Marina Militare; il prof. Paolo A. Ascierto, Direttore dipartimento Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Intensive – I.N.T. IRCSS Fondazione Pascale Napoli; la dott.ssa Maria Rosaria Focaccio, responsabile servizio divulgazione dell’Associazione Donazione Organi, Tessuti e Cellule della regione Campania; il prof. Angelo Sorge, Direttore UOSD DAY SURGERY -Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli; il dottor Nello Di Costanzo, giornalista RAI; la dott.ssa Anna Testa, giornalista RAI; il geriatra Francesco Russo; l’attore e cabarettista Antonio Manganiello; il dottor Ciro Guarino, imprenditore; il dottor Valerio Iovinella, imprenditore; Andrea Petrone, imprenditore; U.S. Avellino 1962 Società Calcistica; il dott. Antonio d'Amore, direttore generale ASL NAPOLI 2 NORD; la Dott.ssa Teresa Balsamo, medico – ginecologo; il Dott. Lorenzo Capasso dirigente medico A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta; Gaetano Artiola, infermiere presso l’A.O. Monaldi di Napoli; il Dott. Antonio Grilletto, Ten. Col. E.I.; il Dottor Salvio Zungri, amministratore unico Ortopedia Meridionale. Ad intrattenere gli ospiti intervenuti si alterneranno sul palco il comico e cabarettista Antonio Manganiello, la scrittrice Cleonice Parisi, con un intervento di presentazione del suo ultimo libro “Favolosamente Donne”, e la band “Il Battito”. La formazione è composta da Miryam De Bari, voce solista, Amedeo Cammarota, chitarrista, Fabio Cammarota, al basso, Gioele Costagliola, pianoforte e tastiere, Roberto Battiloro, alla batteria. E proprio alla famiglia Battiloro rimanda il nome del gruppo musicale, ricollegandosi alla scomparsa mai dimenticata del Video Maker Giovanni Battiloro tragicamente deceduto nella sciagura del ponte Morandi, di cui il batterista Roberto è per l’appunto il padre. La serata è resa possibile grazie al generoso contributo della TSM Group); della Union Security; dell’Antica Distilleria Petrone, dall’Ortopedia Meridionale e dal Circolo Canottieri di Napoli. L’evento verrà integralmente ripreso dalle telecamere dell’emittente organizzatrice e trasmesso in differita sul canale 271 del digitale terrestre e sulla pagina facebook di Caprievent.