Presepi d'autore: arte e cibo a Bellosguardo, il 29 dicembre

Ritorna a Bellosguardo, per il terzo anno consecutivo, la festa "Presepi d’autore", organizzata dall’associazione Rehub Alburni nell'ambito del progetto Voci dal Sud. Il percorso dedicato all'artigianato e all'enogastronomia comincerà alle ore 19.30 del 29 dicembre, nel centro storico. Quest’anno il tema affonda le radici in “Così parlò Bellavista”, film cult che espone il raffinato pensiero filosofico di Luciano De Crescenzo sulle radici della napoletanità. Ed è proprio da un simbolo della napoletanità, il presepe, che Luciano De Crescenzo dimostra la sua divisione categorica del mondo in uomini o popoli d’amore e uomini o popoli di libertà. "Noi vogliamo tornare ad essere uomini d'amore", raccontano gli organizzatori.

Il programma

La mostra dei Presepi dell'Accademia del Presepe di Bellosguardo avrà luogo nel caratteristico borgo del paese, tra musiche popolari, bracieri ardenti e piatti della cucina tipica locale rigorosamente a chilometro zero. Ritorna, come di consueto, l'Enoteca dei Vini della Valle del Calore, situata nell'antico palazzo nobiliare appartenuto al professore Alessandro De Philippis.