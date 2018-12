Il presepe di carta cambia look e sede: ecco tutte le info

Il presepe di carta cambia look. Non sarà più presente in esposizione permanente in via Masuccio, ma verrà esposto in data 29 dicembre, in evento di un unico giorno, nella piazzetta San Tommaso D'Aquino, adiacente la Chiesa di San Domenico.

La sorpresa

Oltre alle famose figure dei pastori sagomati su carta, sarà possibile incontrare anche un vero e proprio presepe vivente, con attori e comparse in costume e scenografie strutturate nella piazza.