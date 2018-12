La regina Margherita di Durazzo e la magia del presepe vivente

Si rinnova l'atteso appuntamento del Presepe della Regina Margherita di Durazzo per le vie dell'antico Borgo di Aiello, a Baronissi. Un'atmosfera magica che porterà i visitatori a rivivere i giorni della Natività attraverso un percorso denso di storia, odori, suoni e sapori. L'associazione ALVAA, insieme ad un gruppo di mamme della comunità, è al lavoro per allestire stand e scorci del borgo. Saranno coinvolti portoni e stradine.

Info utili

Il 26 dicembre, in occasione della cerimonia di apertura in programma alle ore 18, si terrà la benedizione del presepe accompagnata da canti natalizi, a cura della Schola Cantorum della Parrocchia San Pietro di Aiello di Acquamela. Altre date in programma il 30 dicembre, il 5 e 6 gennaio. In quest'ultima tappa, ci saranno la premiazione del concorso Decoriamo il nostro Natale, a cura della scuola elementare Sabatini di Aiello, il corteo storico con Margherita di Durazzo che visita il presepe alle ore 18.30, l'arrivo dei Re Magi alle ore 19.15 ed i canti natalizi. La rappresentazione storica in costumi d'epoca del 1400 è giunta alla undicesima edizione ed è organizzata dall'associazione ALVAA in collaborazione con le associazioni Cavalieri dell'Irno di Baronissi e Nuova Compagnia Arrangiata. Patrocinio del Comune di Baronissi.