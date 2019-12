Centinaia di visitatori per il Presepe di Sabbia-Alternativity: le foto

Tanta curiosità, per il Presepe di Sabbia-Alternativity: centinaia, infatti, i visitatori della mostra organizzata dalla Compagnia della Sabbia e patrocinata dal Comune di Salerno, visitabile fino al 12 gennaio in via Alvarez, tra il Teatro Pasolini e la spiaggia di Santa Teresa. “Presepe Campano del ‘700”, il titolo dell’evento, tra i più attesi del cartellone di iniziative parallele alle Luci d’Artista. Fornendo un’interpretazione personale al tema scelto, omaggio all’arte presepiale settecentesca e ai suoi personaggi principali, gli artisti propongono al pubblico un incontro con le radici di questa festività. La mostra abbandona, così, le tematiche legate all’attualità – temi affrontati nelle passate edizioni, come l’immigrazione e la salvaguardia dell’ambiente - per dedicarsi alla storia.

Info

E' possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì, ore 10-13 e 15-20.30, il sabato: 9.30-13 e 15-22.30 e la domenica: 9.30-13 e 15-21.30. Costo ingresso: adulti 2,50 euro, bambini 1 euro, gratuito per bambini fino a 5 anni di età.