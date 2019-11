Torna il presepe a Sant'Anna al Porto: appuntamento il 23 novembre

Verrà inaugurato il 23 novembre, alle 19.30, lo storico presepe di Sant'Anna al Porto. L'opera sarà allestita nella chiesa di via S.Teresa, in un luogo appartenente al vecchio monastero, da anni chiuso al pubblico, caratterizzato da un susseguirsi di archi di tufo.

"Proprio sotto gli archi, si è ricreata la magia dell’ambiente presepiale, un’opera magnifica non solo per il contesto in cui si è realizzato, ma per la sapiente interpretazione della spazialità", come spiega l'associazione Terravecchia che, sul presepe, aggiunge:

Esso sembra invitare l’osservatore ad entrare regalandogli quasi la sensazione di farne parte, grazie alla sapiente cura dei minimi dettagli di case, strade, vicoli, del mare in lontananza e degli antichi mestieri dei pastori, in un susseguirsi di memorie e vita del passato che rinasce grazie al presepe.





Prevista una folta partecipazione all'evento che, anche quest'anno, attirerà innumerevoli visitatori.