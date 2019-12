Una tradizione che si rinnova: tutto pronto per il presepe vivente di Pandola

Sei appuntamenti per rivivere l’emozione e la suggestione del Presepe Vivente a Pandola, frazione di Mercato San Severino. Organizzata dall’Associazione Socio Culturale “Il Castello”.

Le date

La rappresentazione della Natività si svolgerà il 26, 28 e 29 dicembre 2019 e il 4, 5 e 6 gennaio 2020, dalle ore 18.00 alle ore 21.

Il programma

E' una rappresentazione suddivisa in scene di vita quotidiana che narra la storia della venuta al mondo del nostro Signore. Non è un semplice presepe vivente ma una vera drammatizzazione che catapulta indietro nel tempo per vivere il vero senso del Natale. Si parte con la scena dell'annunciazione, fino ad arrivare alla grotta dove giace un piccolo adagiato in una mangiatoia. Tutto ricreato nei minimi dettagli.