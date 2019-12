Il Presepe Vivente in scena all'istituto "Santa Teresa del Bambino Gesù" di Salerno

"Il Presepe Vivente, la Magia della Natività" è il titolo dell'iniziativa in programma il prossimo 20 dicembre, alle ore 17, presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria "Santa Teresa del Bambino Gesù" situata in via Rafastia numero 13. I bambini dell'istituto scolastico metteranno in scena, dunque, il Presepe Vivente aiutando i presenti ad entrare così nel vivo del periodo natalizio. L'ospite d'onore sarò l'arcivescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi.