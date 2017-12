Fede e tradizione: presepe vivente a Teggiano, il 30 dicembre

Fede e tradizione: questi gli ingredienti della ottava edizione della Rievocazione della nascita di Gesù, organizzata dal circolo Acli Camminare Insieme. Sabato 30 dicembre dalle ore 17,30, il suggestivo borgo di San Marco in Teggiano si trasformerà in una piccola Betlemme con gli zampognari e la tradizionale sfilata dei re Magi. Saranno un centinaio gli interpreti, che animeranno e saranno al centro di scene dialogate tra antiche arti e mestieri – come il fabbro, lu seggjare, il banditore, il falegname – che renderanno il Presepe Vivente ancora più emozionante ed intensa. Nella locanda si potranno gustare diverse specialità culinarie: la pasta e fagioli calda, le bruschette con l’inconfondibile olio teggianese, la salsiccia ed il caciocavallo arrostito, il buon vino. Dal pastore, si assisterà al caglio ed alla lavorazione del formaggio, mentre in altre locande saranno preparate zeppole calde e tant’altro ancora. Tutte le pietanze saranno offerte ai partecipanti gratuitamente, quale segno di accoglienza e di festa.