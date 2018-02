Il 4 febbraio domenica gratuita nei musei e nelle aree archeologiche statali

Il 4 febbraio prima domenica del mese, è previsto l'accesso gratuito nei musei e nelle aree archeologiche statali. Oltre 450 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

La mappa

E' lunghissimo l'elenco di musei e siti che sarà possibile visitare a costo zero in città e in provincia: Complesso Monumentale di San Pietro a Corte (Ipogeo e Chiesa di Sant'Anna), a Salerno, Museo virtuale della Scuola Medica Salernitana, Museo Archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante" di Buccino, Parco archeologico di Elea-Velia – Ascea, Area archeologica di Paestum – Capaccio, Museo Archeologico Nazionale di Paestum, Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media valle del Sele – Eboli, Villa Romana e Antiquarium di Minori, Area archeologica del teatro ellenistico-romano di Nocera Superiore, Necropoli monumentale romana di Nocera Superiore, Certosa di San Lorenzo Padula, Parco archeologico urbano dell'antica Picentia – Pontecagnano Faiano, Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Museo Archeologico di Atena Lucana.